Hier sind alle Assassin's Creed Mirage Errungenschaften

HQ

Assassin's Creed Mirage erscheint am 5. Oktober und wir arbeiten derzeit an unserer Überprüfung. Da es nur noch so wenig Zeit bis zur Veröffentlichung ist, wurde der vollständige Satz von Xbox-Errungenschaften von Exophase enthüllt (und sie werden mit 99,99%iger Wahrscheinlichkeit auch mit PlayStation-Trophäen identisch sein).

Sie können sich die vollständige Liste unten ansehen, sie ist ziemlich einfach und erfordert normalerweise nur, dass Sie etwas wiederholt tun, obwohl einige von ihnen als leichte Spoiler angesehen werden könnten, also seien Sie vorsichtig.