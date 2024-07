Hier sind acht neue Spiele, die in den nächsten zwei Wochen für den Game Pass erscheinen

HQ

Ein neuer Monat hat gerade begonnen, und wie immer bedeutet dies, dass eine Runde neuer Titel für Game Pass angekündigt wurde, die in den nächsten zwei Wochen veröffentlicht werden. Obwohl es weniger große Namen als üblich gibt, gibt es einige aufregende Leckerbissen, darunter Neon White, das zuvor für Xbox nicht angekündigt wurde, aber jetzt sowohl auf dem Weg als auch im Abonnementdienst enthalten ist, sowie das gefeierte Tchia und The Case of the Golden Idol.

Hier ist, was wir erwarten können und wann:



Reise zum wilden Planeten (Cloud, Konsole und PC) - 3. Juli



Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Cloud, Konsole und PC) - 3. Juli



Cricket 24 (Cloud, Konsole und PC) - 9. Juli



Der Fall des goldenen Idols (Cloud, Konsole und PC) - 9. Juli



Neon White (Cloud, Konsole und PC) - 11. Juli



Tchia (Cloud, PC und Xbox Series X|S) - 11. Juli



Magische Delikatesse (Cloud, Konsole und PC) - 16. Juli



Flock (Cloud, Konsole und PC) - 16. Juli



Abonnenten können sich auch auf Vergünstigungen und andere Vorteile freuen, wie z. B. Bonussachen für EA Sports FC 24 und The Elder Scrolls Online, über die Sie auf Xbox Wire mehr lesen können.

Wie üblich verlassen auch einige Spiele Game Pass, in diesem Fall am 15. Juli. Abonnenten haben bis dahin bis zu 20% Rabatt auf diese Titel, also spielen Sie sie unbedingt oder kaufen Sie, wenn Sie welche behalten möchten.