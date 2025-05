Hier sind 12 Aufzählungspunkte aus Mario Kart World 's Frag den Entwickler

HQ

Gestern veröffentlichte Nintendo ein vierteiliges "Frag den Entwickler"-Feature, das Mario Kart World gewidmet ist, dem Flaggschiff-Release-Titel für die Switch 2, da beide in nur zwei Wochen erscheinen. In Band 18 dieser Behind-the-Scenes-Interviewreihe diskutieren die Entwickler und Produzenten von Nintendo EPD, Kosuke Yabuki, Kenta Sato, Masaaki Ishikawa, Shintaro Jikumaru und Atsuko Asahi, in verschiedenen Phasen verschiedene Aspekte des Designs und des Fortschritts des Projekts und enthüllen eine Reihe interessanter, manchmal überraschender Fakten für Fans des Party-Racers.

Während wir Ihnen am Rande erzählen, wie Cow zu einer zentralen Figur wurde, die als alberner Sketch geboren wurde, oder warum Mario Kart World nicht Mario Kart 9 heißt, hier sind 12 Highlights oder Aufzählungspunkte aus dem vollständigen Feature. Aber denken Sie daran, dass 12 die alte Anzahl der Fahrer auf der Strecke ist, da sie sich für dieses offenere Spiel auf 24 verdoppelt hat.

Mario Kart World: 12 Highlights aus dem "Ask the Developers"-Interview



Ein Gleichgewicht zwischen Zugänglichkeit und Herausforderung finden. Die Entwickler haben versucht, Kurse zu erstellen, die für jeden Benutzer zufriedenstellend sind. Das Team fügte Orientierungspunkte wie pilzförmige Berge hinzu, um die Augen der Spieler auf natürliche Weise zu leiten und ihnen zu helfen, intuitiv zu erkennen, in welche Richtung sie gehen sollen. Anstatt nur Pfeile zu verwenden, um den Weg zu weisen, wollten sie die Welt offen halten und gleichzeitig sicherstellen, dass die Benutzer nicht so leicht verloren gehen.

Der dynamische Aspekt von Kursen. Die miteinander verbundenen Biome, zusammen mit den wechselnden Wetterbedingungen und dem Tag-Nacht-Zyklus, ermöglichen ein abwechslungsreicheres, dynamischeres Erlebnis mit zusätzlichem Eintauchen. Wüsten, schneebedeckte Berge oder Städte werden als Beispiele für die verschiedenen Umgebungen genannt.

Fahren wie ein Profi. Das Spiel führt neue Spielmechaniken wie Rail Ride (Grind) und Wall Ride ein, mit denen die Spieler mit verschiedenen Möglichkeiten experimentieren können, die Welt zu durchqueren und mit ihr zu interagieren. Diese Mechaniken wurden von Extremsportarten wie Skateboarden, BMX und Snowboarden inspiriert. Eine physischere Drift-Mechanik, zusammen mit einem ebenfalls neuen Ladesprung und interaktiveren Gegenständen, vervollständigen das Moveset, das über das Fahren hinausgeht.

Von Walk-Ons zu Protagonisten. Die Idee, NPCs (sowohl Rivalen als auch Statisten aus dem Pilzkönigreich) in spielbare Charaktere zu verwandeln, kam aus dem Leveldesign. Das Team erkannte, dass einige Charaktere, die Teil der Umgebung waren, leicht in die Rennaufstellung integriert werden konnten, was bedeutete, dem Spiel ein lustiges und skurriles Element hinzuzufügen.

Zeit- und Wetteränderungen sorgen nicht für zusätzlichen Realismus. Die sich ändernden Bedingungen beeinflussen das Rennumfeld. Zum Beispiel können Sandstürme und Regen die Sicht und das Gameplay beeinträchtigen und den Spielern Abwechslung und Herausforderungen bieten. Das Team sagt, dass sie erhebliche Anstrengungen unternommen haben, um sicherzustellen, dass sich diese Änderungen natürlich anfühlen, und sie haben der visuellen Wirkung Vorrang vor dem Realismus gegeben, damit es Spaß macht.

Sehenswürdigkeiten aus der realen Welt. Die Designer haben sich auch viel Mühe gegeben, eine riesige, miteinander verbundene Welt mit abwechslungsreichen Terrains und Umgebungen zu schaffen. Sie erklären, wie die Strecken und die umliegenden Landschaften mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurden, damit sich die Welt lebendiger und immersiver anfühlt. Sehenswürdigkeiten wie die Route 66 oder das Monument Valley wurden als Inspiration genutzt, um die Welt kontinuierlich wirken zu lassen, und die Übergänge zwischen den Strecken wurden so gestaltet, dass sie sich nahtlos anfühlen, um die Switch 2-Spieler bei der Erkundung zu fesseln.

Wie dein gutes altes Roadtrip-Mixtape. Die Musikanpassung ist eine wichtige Neuerung, die es in früheren Einträgen nicht gab. Mario Kart World verfügt über eine beeindruckende Jukebox-Funktion mit über 200 Titeln. Bei diesen Songs handelt es sich um neue Arrangements klassischer Mario Kart-Themen sowie um Tracks aus früheren Super Mario-Spielen (wir haben zum Beispiel Interpretationen von Super Mario Galaxy, Yoshi's Island oder SMB3 gehört ). Die Musik passt sich je nach Standort, Aktionen und Tageszeit des Spielers an. Zum Beispiel ändern sich die Strecken, je nachdem, ob sich die Spieler in einem Rennen oder im Free-Roam-Modus befinden.

Weiterentwickelte Wiedergabefunktion. Nach dem Erfolg der urkomischen Wiederholungen in Mario Kart 8 enthält Mario Kart World eine verbesserte Wiederholungsfunktion, die es den Spielern ermöglicht, ihre Rennen zu überprüfen, in Zeitlupe zu drehen, vor- oder zurückzuspulen, um die besten Momente festzuhalten. Die Benutzer werden in der Lage sein, ihre aufregenden oder lustigen Spielmomente noch einmal zu erleben und sie auch mit Freunden zu teilen.

Moderner Fotomodus. Zusätzlich zu der bereits erwähnten Wiedergabefunktion enthält Mario Kart World jetzt einen speziellen Fotomodus. Dies ermöglicht es, schöne oder unvergessliche Momente aus dem Spiel festzuhalten, egal ob die Spieler Rennen fahren oder einfach nur die Welt erkunden. Die Nutzer können die Kamera frei bewegen, Screenshots ihrer Lieblingsszenen machen und diese mit anderen teilen.

Verbesserte Fahrhilfen. Die intelligente Lenkung wurde in Mario Kart 8 und Deluxe häufig für Kinder und Neueinsteiger verwendet, um leicht mit dem Fahren zu beginnen. Vor diesem Hintergrund wurde die Funktion für MK World verbessert, das auch ein bewegungsgesteuertes Joy-Con 2-Radzubehör und die Möglichkeit unterstützt, Tricks automatisch auszuführen oder einen Gegenstand automatisch auf dem Rücken des Fahrers zu halten, um sich leichter vor eingehenden Angriffen zu schützen.

Erweiterte Multiplayer- und Online-Funktionen. Die Verdoppelung der Spielerzahl auf 24, zusammen mit neuen Spielmodi wie der Knockout Tour, sollte für ein noch hektischeres, lebendigeres Online-Erlebnis sorgen. Mario Kart World wird auch der erste echte Test für die GameChat-App sein, die sowohl Sprach- als auch Video-Chat in Echtzeit ermöglicht, was für Nintendo in der Vergangenheit ein No-Go war.

Der Bowser steckt im Detail. Während des Interviews wurden viele neue, winzige Details enthüllt, die wie üblich den Unterschied für eingefleischte Nintendo-Fans ausmachen werden. Von Schaumkronen auf Wellen, die den Spielern helfen, ihre Sprünge zu timen, bis hin zu verrückten Ideen und Layouts für die P Switch-Missionen im Free Roam-Modus, ganz zu schweigen von den detaillierten regionalen Kostümen oder den vielen anderen Anspielungen und Anspielungen auf Nintendos Erbe, das in der Welt zu finden ist.



Auf welchen dieser 12 Mario Kart World Aspekte freust du dich am meisten?