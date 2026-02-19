Hier sind 11 unserer Lieblingsspielcover aller Zeiten

HQ

Heutzutage sind Cover nicht mehr so wichtig wie früher, da nur sehr wenige Menschen sich in physischen Geschäften entscheiden, welches Spiel sie kaufen. Aber früher konnten sie entscheidend sein, deshalb haben wir einige unserer Favoriten zusammengestellt und würden uns freuen, wenn du deine im Kommentarbereich teilst!

Ico

Ico war ein ganz besonderes Spielerlebnis und stellte auch ein ziemlich gewagtes Genre-Experiment für das dahinterstehende Team dar. Es war ein bizarr neues Setting mit einer bizarren neuen Gameplay-Schleife, und es kam aus mehreren Köpfen, die die meisten Leute damals nicht wirklich kannten. Aber allein wegen dieses fesselnden, schönen und gut choreografierten Covers fühlten sich viele sofort davon angezogen, was heute nicht überrascht.

Grand Theft Auto: Vice City

Man könnte leicht argumentieren, dass die Cover von GTA verwirrend ähnlich aussehen, und das ist auch richtig, aber gerade hier bei Vice City wird die Persiflage selbst, die spöttische, liebevolle satirische Auseinandersetzung mit einer ganz bestimmten Zeit und einem bestimmten Zeitgeist, unendlich deutlich gemacht. Die Schriftart, die Platzierung der Zeichen, das Mosaikdesign ... hier kommt wirklich alles zusammen.

Epic Mickey

Unabhängig davon, ob das Spiel es tragen konnte oder nicht, war Epic Mickey mit Warren Spector an der Spitze ein Meilenstein in der Spielegeschichte und verdiente daher ein mutiges Cover. Und genau das hat es bekommen. Ein Großteil des Covers ist leer - weiß. Es ist eine clevere Nutzung des toten Raums, um einen Rahmen zu erzeugen, und ich denke immer noch an das Spiel in den Regalen im Laden.

The Evil Within 2

Das Spiel war bei weitem nicht so gut, wie dieses Cover vermuten ließ, aber in Teilen seines visuellen Profils war The Evil Within 2 tatsächlich unglaublich gut zusammengestellt. Diese weiße, milchige Textur tauchte in mehreren Sequenzen auf und bildete das Rückgrat einiger ziemlich cooler Horrorszenen. Hier passen die weißen und roten Schriftarten gut zusammen.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Yoji Shinkawa ist ein legendärer Künstler, der im Laufe der Jahrzehnte ein Meer beeindruckender, wunderschöner Cover für die Metal Gear-Reihe geliefert hat. Metal Gear Solid 3: Snake Eater könnte daher durch mehrere andere ersetzt werden, aber die Serie begann hier und da etwas zu verändern, unter anderem mit dem nächsten Spiel, Guns of the Patriots, sehr zum Missfallen vieler.

Black

Manchmal reichen einfache Cover aus, um Aufmerksamkeit zu erregen, und Blacks absolut gewagtes Cover, das einfach diese coole Schriftart ist, umgeben von einem Meer von Kassetten, reichte wirklich aus, um das Spiel im Shop in die Hand zu nehmen. Völlig unbeeinflusst von der tatsächlichen Qualität des Spiels war dies ein Risiko, das sich auszahlte.

BioShock: The Collection

Während das ursprüngliche BioShock den mythischen Big Daddy auf dem Cover platzierte, verstand diese Neuauflage, dass dies nicht der Grund war, warum wir alle Rapture oder Columbia so gerne besuchten. Nein, es waren die Städte selbst, diese aufregenden, tiefgründigen Orte, die uns gefesselt und die Serie geprägt haben. BioShock dreht sich in jeder Hinsicht um den Ort, an dem man sich befindet, und dieses Cover hat das verstanden.

No Man's Sky

No Man's Sky war für viele eine Enttäuschung bei seiner Veröffentlichung, und es gab sogar eine große Gruppe, die mit der technischen Umsetzung des Spiels unzufrieden war, trotz seines ansonsten starken ästhetischen Profils. Das Cover sagt uns, dass hier ein einsamer Entdecker im unendlichen Universum ist, umgeben von Farben und karikierter Flora und Fauna, in einem fast von den 80ern inspirierten, unerschöpflichen Weltraum. Es sieht gut aus, auch wenn es Jahre gedauert hat, bis das Spiel damit mithalten konnte.

Resident Evil 4

Obwohl Resident Evil 4 in vielerlei Hinsicht den Horror zugunsten eines etwas karikierteren, augenzwinkernden schwarzen Humors gedämpft hat, ist dieses Cover ikonisch. Wieder einmal ist es eine ausgezeichnete Mischung aus Leere und auffälligen Kontrasten, die die Bühne für Leons haarsträubendes Abenteuer bereitet.

XCOM 2

Das hatte nicht viel mit dem Spiel zu tun, da die eigentlichen Aliens im Strategiespiel von Firaxis leicht durch jeden anderen Gegner ersetzt werden konnten, aber dieses Cover fiel durch das unheimliche "viele-kleine-Bilder-dann-eine-Silhouette"-Cover besonders hervor (ich habe diesen Begriff selbst geprägt). Es sieht großartig aus.

Resistance 3

Sowohl das originale Resistance: Fall of Man als auch Resistance 3 haben es wirklich geschafft, die Aufmerksamkeit zu fesseln, als man das Cover zum ersten Mal sah, und letzteres entschied sich besonders, die eigentliche Handlung und Inhalte zugunsten eines rätselhafteren Films herunterzuspielen. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt, dass es darum ging, die Erde von einer außerirdischen Bedrohung zu befreien, und stattdessen konnten wir sehen, dass, wenn zwei Arten von Farben sich auf diese Weise kontrastieren, Magie entsteht.

The Last of Us: Teil II

Neil Druckmann hat zuvor gesagt, dass The Last of Us eine Geschichte über Liebe ist, während The Last of Us: Part II eine Geschichte über Hass ist - und das zeigt sich auf einem Cover, das uns die gesamte treibende Kraft hinter der Erzählung des Spiels zeigt: Ellies Hass. Die kreisförmige, hasserfüllte Beziehung zwischen Menschen, die sich ständig gegenseitig rächen, ein Kreislauf, der nie endet, der nie befriedigt wird. Naughty Dog ist geschickt im Charaktermodellieren, das muss man ihnen geben, und hier nutzen sie diese Stärke ganz im Vordergrund des Bildes. Gute Idee.