Hier sind 10 Titel, die PlayStation Plus Extra und Premium im Februar verlassen

HQ

Leider sind nicht alle der erstaunlichen Titel, die der PlayStation Plus-Bibliothek hinzugefügt wurden, von Dauer sein. Während in diesem Monat erstaunliche Spiele wie Resident Evil 2 (Remake von 2019) und Tiny Tina's Wonderlands in den Dienst aufgenommen wurden, befinden sich andere auf der Kippe. Sony hat die Spiele enthüllt, die bald aus den Extra- und Premium-Stufen des Dienstes entfernt werden, darunter Schwergewichte wie Resident Evil 7, Tekken 7 und Ace Combat 7. Die vollständige Liste der Spiele, die am 20. Februar ausscheiden, könnt ihr euch unten ansehen: