Hier seht ihr die erste halbe Stunde von Mortal Kombat 11: Aftermath

Aftermath ist die erste echte Erweiterung, die Netherrealm Studios für ein Mortal Kombat hergestellt hat. Sie fügt dem neuesten Ableger (Mortal Kombat 11) eine neue Story-Kampagne hinzu, die direkt an die Geschehnisse des Prügelspiels ansetzt. Wir beschäftigen uns derzeit mit dem Inhalt und haben die Gelegenheit direkt dafür genutzt, die ersten 30 Minuten des Spiels für euch aufzuzeichnen. Bevor ihr euch anschaut, welches irre Szenario sich Ed Boon und seine Truppe diesmal hat einfallen lassen, müsst ihr jedoch vor Spoilern gewarnt werden. Aftermath setzt unmittelbar an die Geschehnisse des Hauptspiels an, ihr verderbt euch die Kampagne also womöglich, wenn ihr einen Blick in das folgende Video wagt. Beendet Mortal Kombat 11 lieber zuerst und kommt dann noch einmal zurück.

