Hier könnt ihr sehen, wann Elden Ring bei euch erhältlich ist

HQ

Die Veröffentlichung von FromSoftwares sehnlichst erwartetem Action-Rollenspiel Elden Ring steht kurz bevor. Das Spiel wird am 25. Februar erscheinen und jetzt wurden die Uhrzeiten geteilt, wann genau das Spiel in den jeweiligen Regionen der Welt erhältlich sein wird, damt ihr den Einstieg in das Abenteuer besser planen könnt.

Unten könnt ihr eine Grafik für die weltweiten Veröffentlichungstermine sehen, aber wir haben für euch die für Deutschland relevanten Zeiten herausgesucht:

PC

00:00 CET (25. Februar)

Konsole

00:00 CET (25. Februar)

Seht euch doch unten den kürzlich erschienenen Overview-Trailer zu Elden Ring an, um die Vorfreude noch ein wenig mehr anzuheizen.