Hier kommt Googlebook, eine Android-basierte Weiterentwicklung des Chromebooks

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Wie Engadget uns mitteilen kann, hat Google eine neue, auf Laptops fokussierte Initiative bestätigt, die Googlebook heißt. Google sagt, diese neue Kategorie von Laptops sei für eine Zwilling-zuerst-Welt gebaut. Weitere Details wurden später in diesem Jahr versprochen.

Google sagt, dass die Entwicklung des Betriebssystems von Grund auf auf Android eine viel engere Integration zwischen Googlebooks und Android-Handys ermöglichen wird. Es gibt eine neue Schnellzugriffsfunktion, die dein kompatibles Android-Handy in der Seitenleiste des Dateibrowsers anzeigt und dir sofortigen Zugriff auf alles darauf gespeicherte Handy verschafft. Die neue Funktion "Ihr Widget erstellen", die für Android 17 erscheint, ist ebenfalls vorhanden.

Googlebooks verspricht, eine schlanke Möglichkeit zu bieten, Apps von Ihrem Android-Handy auf Ihrem Laptop anzusehen. Am unteren Rand des Bildschirms befindet sich eine Handy-Taste im Dock, und wenn du darauf klickst, erscheint einfach ein Raster von Apps, die du sofort auf deinem Googlebook starten kannst.

Das Wichtigste scheint laut Google eine verbesserte Gemini-Integration zu sein. Bisher hat Google nur eine weitere neue Gemini-Funktion namens Magic Pointer vorgestellt. Dies ist ein KI-gestütztes Upgrade des Standard-Cursors, den jeder Computer als Zeige- und Klick-Oberfläche verwendet. Das Bewegen des Cursors verwandelt ihn in den Magic Pointer, von dem Google sagt, dass er dir "schnelle, kontextbezogene Vorschläge" von dem, was du auf deinem Bildschirm zeigst, liefert.

Wenn Google Books im Herbst erscheint, wird es keine First-Party-Laptops mehr betreffen. Stattdessen wird Google mit verschiedenen Herstellern zusammenarbeiten, darunter Acer, ASUS, Lenovo, Dell und HP.