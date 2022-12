HQ

Der 5. Mai nächsten Jahres wird der Tag sein, an dem James Gunn (der neue Chefhoncho von DC Films) Guardians of the Galaxy Vol. 3 in die Kinos bringt, und der erste Trailer wurde jetzt veröffentlicht, der mehr vom gleichen komisch-unbeschwerten Ton und Stil wie die vorherigen Filme bietet.

Wir erhalten auch einen kurzen Einblick in den neuen Bösewicht Adam Warlock, dargestellt von Will Poulter. Sie können den Trailer unten sehen.