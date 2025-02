Hier kommt das NieR:PIano Concert - Journeys 12025 in eine Stadt in deiner Nähe

HQ

Heutzutage gibt es viele Konzerte, die Soundtracks in Videospielen als Inspiration und Grundlage nutzen. Bald wird das PlayStation The Concert nach Europa kommen, und später im Jahr können wir damit rechnen, dass auch The Witcher in Concert erscheinen wird, aber zwischen diesen beiden gibt es noch ein weiteres Konzert, das einen Besuch wert ist.

Fans der NieR-Serie werden sich freuen zu hören, dass NieR:PIano Concert - Journeys 12025 (ja, das ist der tatsächliche Name...) bald in mehreren europäischen Städten erscheinen wird. Zwischen April und Juli wird die Messe in Frankreich, Deutschland, der Tschechischen Republik, Italien, Großbritannien und Portugal zu sehen sein. Insgesamt wird es im Frühjahr/Sommer neun Shows in ganz Europa geben und die Termine, Städte und Veranstaltungsorte findet ihr unten.



19. April 2025: Frankreich, Paris (Salle Gaveau)



25. April 2025: Deutschland, Düsseldorf (Robert-Schumann-Saal)



26. April 2025: Tschechische Republik, Prag (Koncertní sál Pražské konzervatoře)



9. Mai 2025: Frankreich, Lyon (Salle Molière)



17. Mai 2025: Deutschland, Berlin (Columbiahalle)



7. Juni 2025: Italien, Rom (Teatro Ghione)



8. Juni 2025: Vereinigtes Königreich, Birmingham (Elgar Concert Hall)



13. Juni 2025: Portugal, Lissabon (Teatro Variedades)



3. Juli 2025: Vereinigtes Königreich, London (Cadogan Hall)



Es sei darauf hingewiesen, dass es Pläne gibt, weitere Veranstaltungsorte und Termine bekannt zu geben, da diese als die "ersten europäischen Tourdaten" gelten. Was die Credits des Konzerts betrifft, so wurde uns gesagt, dass es von Keiichi Okabe, Kuniyuki Takahashi, Keigo Hoashi und MONICA komponiert wurde. Square Enix ist als Produzent angehängt und Benyamin Nuss wird die Show aufführen, und was die korrekte Beschreibung betrifft, so wird uns gesagt:

Werbung:

"NieR:PIano Concert - Journeys 12025 - markiert das 15-jährige Jubiläum der Franchise mit einem besonderen Album, das anlässlich der Konzerttournee in Tokio, Japan, produziert und aufgenommen wurde. Dieses Opus, das von der Pianistin Beynamin Nuss unter der Aufsicht des Musikteams von NieR und Square Enix aufgeführt wurde, bietet ein außergewöhnliches Hörerlebnis. Es ist die perfekte Art, eine der kultigsten Videospielserien unserer Zeit zu feiern, die für ihre künstlerische Vision und die weltweit anerkannte Qualität ihrer Soundtracks bekannt ist."