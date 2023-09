Hier kommt Crossplay zu Baldur's Gate III

HQ

Baldur's Gate III hat PC-Spiele im Sturm erobert, und jetzt, da es auf PS5 verfügbar ist, fragen sich die Spieler, wann sich die beiden Plattformen für Abenteuer verbinden können. Crossplay ist noch nicht ganz fertig, aber Larian hat ein Update gegeben, wann es erscheinen könnte.

Im Gespräch mit Eurogamer sagte Michael Douse, Director of Publishing bei Larians, dass Crossplay immer ein Teil des Plans war. "Es war immer in der Planung", sagte er. "Aber wir wussten, dass es nicht für den Start sein würde. Es steht in der Roadmap, und obwohl wir eine Vorstellung davon haben, wann wir es fertig machen möchten, wollen wir kein Datum nennen, bis wir sicher sind."

Es gibt also noch nichts Konkretes, aber es scheint einen Plan zu geben, PC- und PS5-Spieler so schnell wie möglich dazu zu bringen, gemeinsam Abenteuer zu erleben. Wir haben bereits einige großartige Änderungen am Spiel gesehen, die mit den beiden großen Patches bisher vorgenommen wurden. Hoffentlich können wir irgendwann vor oder bei der Xbox-Veröffentlichung, die für später in diesem Jahr geplant ist, Crossplay auf Baldur's Gate III sehen.