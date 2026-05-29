Hier ist, wie viel Sie für Facebook Plus und Instagram Plus bezahlen müssen

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Facebook Plus und Instagram Plus... Hier sind sie, und wir haben neue Informationen über sie.

Laut 9 to 5 werden Mac, Facebook Plus und Instagram Plus jeweils für 3,99 Dollar im Monat gestartet.

Instagram Plus bietet Abonnenten Zugang zu zusätzlichen Funktionen, wie der Möglichkeit, zu sehen, wie viele Personen deine Story insgesamt erneut angesehen haben, sowie die Möglichkeit, unbegrenzte Zielgruppenlisten für Stories zu erstellen. Sie können auch einmal pro Woche eine Geschichte für zusätzliche Aufrufe hervorheben, eine Geschichte über 24 Stunden hinaus verlängern, eine Geschichte vorschauen, ohne als Zuschauer zu erscheinen, deren Story-Viewer-Liste durchsuchen, um zu sehen, wer zuschaut, "und mehr", wie Sarah Perez von TechCrunch erklärte. Sie können auch direkt in Ihrem Profil posten und hervorheben, ohne in den Feeds Ihrer Follower zu erscheinen.

Weitere Funktionen für Instagram Plus sind Dinge wie Super Heart-animierte Reaktionen für Stories, benutzerdefinierte App-Icons, anpassbare Schriftarten für Profilbiografien und Zugriff auf zusätzliche Pins für dein Profil.

Facebook Plus bietet eine ähnliche Funktionsweise wie Instagram Plus.

Wir warten noch darauf, dass Meta eine vollständige Liste der Features in jedem Abonnement veröffentlicht, aber das sollte bald passieren. Und wie Naomi Gleit, Produktchefin bei Meta, sagte, werden im Laufe der Zeit "mehr spaßige Funktionen" hinzugefügt.

Die neuen Abonnementpläne werden weltweit eingeführt, aber der Start könnte möglicherweise in Etappen erfolgen. Die Nutzer sollten die Option sehen, direkt in Ihrer Facebook- oder Instagram-App zu abonnieren, sobald diese verfügbar ist.