Hier ist, wie Peter Griffin für Fortnite in Kampfform kam

Family Guy hat endlich seinen Weg zu Fortnite gefunden. Als Teil der ersten Staffel von Kapitel 5, die am Wochenende nach dem neuesten Mega-Event begann, das uns einen Einblick in ein Eminem-Konzert gab, den Lego-Modus ankündigte und auch den Rocket League-ähnlichen Modus zeigte, brachte die Staffel auch ein weiteres Crossover in Form von Peter Griffin, der als Outfit debütierte.

Aber da Fortnite Charaktere alle ähnliche Hitboxen haben müssen und weil Peter Griffin ein ziemlich großer Mann ist, haben Epic Games und Family Guy eine Lösung gefunden, eine, die Peter in Kampfform ankommen sieht.

Um zu sehen, wie Peter für Fortnite in seine unglaublich gute Form gekommen ist, hat jetzt ein neuer Kurzfilm debütiert, der uns einen Blick darauf gibt, was passiert ist, um zu sehen, wie er Gewicht und Muskeln verloren hat. Unnötig zu erwähnen, dass es ein wenig Hilfe von etwas abgelaufenem Schlürfsaft erfordert, denn warum sollte es nicht?