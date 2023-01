Hier ist, wenn der Destiny 2: Lightfall-Raid eintrifft

HQ

Bungie hat in letzter Zeit wirklich losgelassen, wenn es um Destiny 2: Lightfall geht. Erst gestern haben wir über die geplanten Buildcrafting-Änderungen berichtet, und jetzt ist der wöchentliche This Week at Bungie-Blogpost eingetroffen, der zufällig ein weiterer Gigant eines Artikels ist, vollgepackt mit allen möglichen Informationen und Details.

Wenn ihr auf Updates zu Airborne Effectiveness, Matchmaking, Year 3 Catalysts, Exotic Glaives, Waffen- und Rüstungsbalance-Änderungen gehofft habt, was die Zukunft für das Gleichgewicht bereithalten wird und mehr, berührt dieser Blog alles auf die eine oder andere Weise. Aber was es auch tut, ist, genau zu verraten, wann eines der größten Events in Destiny 2 stattfinden wird: das Startdatum des neuen Raids.

Lightfalls Raid erscheint am März 10, 2023 (der zweite Freitag nach dem Start von Lightfall für diejenigen, die sich wundern) und öffnet um 17:00 GMT / 18:00 MEZ. Es gibt keine Informationen über die Einstellung oder den Ort, an dem sie basieren wird, obwohl Neptun eine sichere Wette wäre.

Markiert das also in euren Kalendern, wenn ihr mit eurem Raid-Team nach dem schwer fassbaren World's First-Titel jagen wollt.

Letzte Sache, ein paar gute Nachrichten, ab dem nächsten wöchentlichen Reset (24. Januar) werden Blue Engrams nicht mehr an der Soft Cap fallen, was bedeutet, dass Sie nicht mit schrecklicher Ausrüstung belastet werden, die Ihren Postmaster und Ihr Inventar füllt. Woohoo!