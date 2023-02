Hier ist, wenn alle 2023 Steam-Verkäufe kommen

HQ

Es gibt nichts, was die Brieftasche eines Spielers so leert wie ein Steam-Verkauf, und nach einigen aktuellen Informationen scheint es, dass 2023 voll davon sein wird. Wir befinden uns bereits mitten im Steam Mystery Fest, das Rabatte auf einige großartige Mystery-Titel wie Pentiment und Return of the Obra Dinn bietet.

Jetzt hat Valve alle Termine für seine bevorstehenden Verkäufe und Festivals in diesem Jahr über seine Steamworks-Website bekannt gegeben. Sie können die vollständige Liste unten einsehen, die die großen Events enthält, die die Steam Winter und Summer Sales sind.



Mystery Fest: 20. - 27. Februar



Puzzle Fest: 24. April - 1. Mai



Frühlingsschlussverkauf: 16. - 23. März



Sportfest: 15. - 22. Mai



Nächstes Fest: 19. - 26. Juni



Sommerschlussverkauf: 29. Juni - 13. Juli



Stealth Fest: 24. - 31. Juli



Visual Novel Fest: 7. - 14. August



Strategiefest: 28. August - 4. September



SHMUP Fest: 25. September - 2. Oktober



Nächstes Fest: 9. - 16. Oktober



Rückkehr des Steam Scream Fest: 26. Oktober - 2. November



Herbstschlussverkauf: 21. - 28. November



Winter Sale: 21. Dezember - 4. Januar 2024



Auf welche freuen Sie sich am meisten?