Hier ist, was Sie über Trumps Entwurfsplan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine wissen müssen

HQ

Von Donald Trump unterstützte Entwürfe würden laut Entwürfen des Vorschlags, die von Axios, AFP und der Associated Press (über The Guardian) eingesehen wurden, verlangen, dass die Ukraine Territorium an Russland abtritt, ihre NATO-Mitgliedschaft blockiert und den Weg für Moskaus Rückkehr zur G8 ebnet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, er erwarte, den Plan in den kommenden Tagen mit Trump zu besprechen und betonte, dass jede Vereinbarung einen "würdevollen Frieden" sichern und die Unabhängigkeit der Ukraine schützen müsse. Die Reaktion anderer ukrainischer Beamter war schärfer, einige beschrieben den Entwurf als Kapitulation, die eng mit Russlands langjährigen Forderungen übereinstimmt.

Der 28-Punkte-Plan würde Krim, Luhansk und Donezk als de facto russisch anerkennen, die Frontlinien in Cherson und Saporischschja einfrieren und die ukrainische Armee auf 600.000 Mann reduzieren. Es fordert außerdem, dass die Ukraine außerhalb der NATO bleibt, während Russland schrittweise wieder in die Weltwirtschaft integriert und wieder in die G8 aufgenommen wird.

Laut US-Beamten wurde der Vorschlag seit Wochen stillschweigend vom US-Sondergesandten und hochrangigen russischen Persönlichkeiten entwickelt. Das Weiße Haus erklärte, der Präsident unterstütze den Plan und argumentierte, dass er beiden Seiten zugute. Europäische Regierungen werden jedoch voraussichtlich zurückschlagen und warnen, dass keine Einigung die regionale Sicherheit gefährden darf.

Zusammenfassend schlägt Trumps Entwurf (bisher) vor:



Territoriale Zugeständnisse: Die Ukraine würde den Donbas abtreten und Krim, Luhansk und Donezk als de facto Russland anerkennen.

Sicherheitsbeschränkungen: Die Ukraine wäre vom NATO-Beitritt ausgeschlossen und müsste ihre Streitkräfte erheblich reduzieren.

Abgefrorene Frontlinien: Teile von Cherson und Saporischschja würden entlang der aktuellen Kontrolllinien "eingefroren" bleiben.

Russlands Wiedereingliederung: Moskau würde wieder in die G8 aufgenommen und große Sanktionen würden aufgehoben, wobei eingefrorene Vermögenswerte teilweise zum Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden.

Internationale Garantien: Schnelle Sanktionen und eine versprochene militärische Reaktion, falls Russland erneut einmarschiert, zusammen mit europäischen Jets, die in Polen stationiert sind.

Politische Bedingungen: Die Ukraine würde innerhalb von 100 Tagen Wahlen abhalten und beide Länder würden Bildungsprogramme zur Förderung der "Toleranz" umsetzen.

