Hier ist, was Sie in diesem Frühjahr von Planet Coaster 2 erwarten können

HQ

Jetzt, wo wir uns im Jahr 2025 befinden, fragst du dich vielleicht, was du von der Fortsetzung der Simulation Frontier Developments ' Planet Coaster 2 erwarten kannst? Wenn ja, haben wir genau die richtigen Informationen für euch, denn jetzt ist eine Roadmap eingetroffen, die erklärt, was die nächsten vier Updates geplant haben, die jeweils vor dem Sommer veröffentlicht werden sollen.

Für den Anfang hat Frontier versprochen, dass wir jeden Monat ein neues Update erhalten werden, beginnend mit Update 2 im Februar. Für das kommende Spiel können wir zahlreiche Ergänzungen und Verbesserungen erwarten, darunter benutzerdefinierte Video-Werbetafeln und Lautsprecher, neue Fahrgeschäfte, bessere Benachrichtigungen, Stabilitätsverbesserungen, eine bessere Gästenavigation und sogar Mehrfachauswahloptionen.

Danach, im März Update 3, können wir damit rechnen, dass die Wasserpark-Rutschen gefährlicher werden, da die Gäste anfangen könnten, diese Attraktionen über Bord zu werfen. Um diesen Schrecken auszugleichen, können wir uns auf vielfältigere Bewegungen der Gäste und Flöße auf speziellen Stücken freuen, und sogar auf Rinnen mit rundem Boden und aufblasbare Verformungen. Dies gilt auch für mehr Fahrgeschäfte, Fahrdienstmitarbeiter, erneute Stabilitätsverbesserungen, Umschalter für die Szenerierotation und Karrierekarten, die als Startlayouts in der Sandbox ankommen.

In Bezug auf die Update 4 im April und die Update 5 im Mai hat Frontier bisher nur versprochen, dass es "neue Funktionen" in ersterem geben wird. In diesem Sinne könnt ihr euch die vollständige Roadmap unten ansehen und erwartet auch, am 26. Februar mehr über Update 2 und 3 zu hören, was darauf hindeutet, dass wir das erste große Update des Jahres erst gegen Ende nächsten Monats sehen werden.