Hier ist, was in jeder Ausgabe von Mortal Kombat 1 enthalten ist

Gestern haben wir die große und glorreiche Enthüllung von Mortal Kombat 1 gesehen, mit einem CGI-Trailer, der neben der Beta und dem Veröffentlichungsdatum einen Teil des Kaders des Spiels bestätigte.

Einige Dinge, die im Trailer nicht bestätigt wurden, wurden jedoch in einer neuen FAQ von NetherRealm beschrieben, z. B. was wir in den Standard-, Premium- und Kollector-Editionen erhalten werden.

Für die Standard Edition erhalten Sie das Spiel für 69,99 $. Eine Stufe höher bringt Sie zu einem Preis von 109,99 $ für die Premium Edition, die Ihnen frühen Zugriff auf das Spiel, 1.250 Drachen-Krystals und das Kombat-Paket bietet, das Ihnen 6 weitere Charaktere und 5 Kameo-Kämpfer nach der Veröffentlichung bietet.

Der Großvater von allen ist die Kollector's Edition, die zusätzliche 1.450 weitere Drachen-Krystals, alle anderen Inhalte der Premium Edition, ein Stahlgehäuse, drei Kunstdrucke und eine Liu Kang-Statue sowie einen von dieser Skulptur inspirierten Skin im Spiel enthält. Für all das werden Ihnen 249.99 USD berechnet. Außerdem kannst du die Kollector's Edition nur erhalten, wenn du auf Xbox Series S/X oder PS5 spielst.

Mortal Kombat 1 erscheint am 19. September 2023.