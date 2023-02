Hier ist, warum die Leute verrückt nach einem Aspekt von James Gunns neuem DC-Universum sind

HQ

James Gunn enthüllte letzte Woche seine Pläne für das neue DC-Universum. Mit seiner ersten Phase mit dem Titel "Götter und Monster" scheint Gunn bereits einige hochfliegende Pläne für die Comic-Adaptionen zu haben. Er hat uns bereits viel gegeben, worauf wir uns freuen können, aber es gibt eine Sache in den Köpfen der Leute, wenn es um eine bestimmte Idee des Guardians of the Galaxy-Direktors geht.

Gunn erklärte, dass er von nun an einen harmonischen Prozess bei der Erstellung von DC-Filmen, Shows und Spielen wollte, wobei ein Schauspieler seine Rolle in jedem Medium spielt. Während dies auf dem Papier aufregend klingen mag, haben viele die Idee seit ihrer Vorstellung kritisiert, insbesondere von der Gaming-Community.

Also, warum sind die Leute nicht begeistert von der Idee? Sicherlich wäre es cool, einen angesehenen Hollywood-Schauspieler in eine Rolle für ein Videospiel zu bringen, oder? Vor allem, wenn man sie beide auf der großen Leinwand sehen und dann zu Hause als solche spielen kann. Es gibt jedoch Probleme mit diesem Konzept, und wenn Sie mehr als einen Blick darauf werfen, werden Sie feststellen, dass es nicht so cool ist, wie es klingt. Viele dieser Kritikpunkte betreffen speziell einen Schauspieler, der die gleiche Rolle in Film oder Fernsehen spielt und dann auch in einem Videospiel auftritt, da es kein so großes Problem zu geben scheint, wenn ein Filmstar die gleiche Rolle auch wieder vor einer Kamera spielt, sondern nur für eine TV-Show anstelle eines Films.

Das erste große Problem, das die Leute mit der Idee haben, dass Schauspieler die gleiche Rolle in Filmen, Shows und Spielen spielen, ist, dass es bedeuten kann, dass einige Leute arbeitslos werden. Wie wir kürzlich mit dem ganzen Bayonetta 3 Helena Taylor Debakel herausgefunden haben, und auch aus mehreren Berichten von Anime-Synchronsprechern, wird den Sprechleistungen immer noch nicht der Respekt entgegengebracht, den sie verdienen. Obwohl viele herausragende Leistungen haben, vor allem im Superhelden-Genre wie Tara Strongs Harley Quinn, Yuri Lowenthals Spider-Man und Mark Hamills Joker, um nur einige zu nennen.

Es scheint, dass James Gunn das Talent, das Synchronsprecher in ihre Auftritte in Videospielen einbringen, eher ablehnt, da er erklärt hat, dass Schauspieler von nun an in allen Medien die gleiche Rolle spielen werden. Das soll nicht heißen, dass ein Hollywood-Schauspieler nicht das gleiche Maß an Leidenschaft und Können in eine Videospiel-Performance einbringen könnte, aber wenn Sie zum Beispiel Robert Pattinson sind, werden Sie sich mehr darum kümmern, Ihren Charakter in einem Spiel zu sprechen, das Sie nie spielen werden, oder werden Sie alles in die körperliche Leistung des Films und potenzieller TV-Shows stecken?

Schauspieler, die die gleiche Rolle in Filmen, Filmen und Videospielen spielen, gefährden nicht nur einige Arbeitsplätze, sondern bedeuten auch, dass das Publikum der Gnade der Schauspieler hinter den Charakteren ausgeliefert sein könnte, die einfach entscheiden könnten, dass sie es für ein Videospiel anrufen werden. Wir haben es schon einmal bei großen Namen gesehen, muss ich dich an Peter Dinklages Leistung in Destiny erinnern?

Dies sind einige der Gründe, warum die Leute nicht übermäßig über die Idee gehypt sind, dass James Gunn Schauspieler einbringt, um die gleiche Rolle in Filmen, Fernsehsendungen und Spielen zu spielen. Natürlich könnte dieses Konzept wirklich gut werden, aber es scheint die großen Superhelden-Leistungen, die es zuvor gegeben hat, abzulehnen. Wie beim Rest der neuen DCU scheint es, dass wir abwarten müssen, was passiert. Von all den Ideen, die Gunn gezeigt hat, scheint dies jedoch die umstrittenste zu sein, insbesondere unter Gaming-Darstellern und Entwicklern, die das Gefühl haben, dass das Talent der Sprachausgabe leicht ignoriert wird.