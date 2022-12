Hier ist, warum der Sam Raimi The Last of Us Film nie abhob

HQ

In einem neuen Interview enthüllt Neil Druckmann, dass es Pläne für eine Verfilmung von The Last of Us gab, aber diese Ideen konnten sich nie vollständig formen, da die Führungskräfte wollten, dass der Film durchweg größer und "sexier" wird.

Im Gespräch mit The New Yorker erklärt Druckmann, dass es die Idee für Raimi gab, in einem Film des Studios Screen Gems Regie zu führen, das zuvor die Resident Evil-Adaption bearbeitet hatte.

Diese Pläne scheiterten jedoch schnell, da Druckmann sich zunehmend nicht sicher war, ob The Last of Us durch Screen Gems gerecht geworden wäre. Das Studio wollte World War Z, während seine und Raimis Ansicht mehr No Country for Old Men war.

Druckmann befürchtete auch, dass The Last of Us eine zu lange Geschichte sei, um in einem 2-stündigen Film zusammengefasst zu werden. Das bedeutet nicht, dass der Autor gegen die Idee einer Adaption des Spiels war, und er glaubt, dass, wenn es richtig gemacht wird, The Last of Us als Serie dem Publikum, das das Geschichtenerzählen liebt, zeigen wird, dass großartige Erzählungen auch in Videospielen zu finden sind.