Hier ist, wann Marvel's Spider-Man 2 New Game Plus bekommt

Marvel's Spider-Man 2 erscheint morgen endlich und bietet den Spielern ein fantastisches Netzschwingerlebnis. Für diejenigen, die ihre Abenteuer in New York gerne abschließen und dann alles noch einmal durchspielen möchten, gibt es jedoch einen kleinen Haken.

Zum Zeitpunkt des Schreibens hat Marvel's Spider-Man 2 keinen New Game Plus-Modus. Wenn du es noch einmal erleben willst, kannst du natürlich einen neuen Spielstand machen, aber dann würdest du all deine Anzüge und Kräfte zurücklassen.

James Stevenson, Community- und Marketingdirektor von Insomniac, hat uns jedoch gesagt, dass wir nicht lange auf dieses Feature warten werden. Er bekräftigte zwar, dass es nicht vom ersten Tag an verfügbar sein würde, sagte aber, dass es noch vor Ende des Jahres erscheinen sollte.

Sonys letzte große exklusive Veröffentlichung, God of War: Ragnarök, wurde ebenfalls nicht mit New Game Plus veröffentlicht, aber das Feature wurde zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt. Wenn Sie sehen möchten, ob Marvel's Spider-Man 2 den Eintrittspreis wert ist, lesen Sie unsere Rezension hier.