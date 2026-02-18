News
Invincible
Hier ist, wann jede Folge von Invincible: Staffel 4 Premiere feiert
Die nächste Staffel beginnt in vier Wochen und endet etwa fünf Wochen später.
Es ist fast Zeit, dass Invincible zu Prime Video zurückkehrt, denn die mit Spannung erwartete vierte Staffel der animierten Serie startet bereits am 18. März. In diesem Zusammenhang hat der Streaming-Riese nun die genauen Premierentermine für jede Folge der achtteiligen Staffel bestätigt, wobei die festen Informationen unten verfügbar sind.
Invincible: Premierendaten der 4. Staffel:
- Episoden 1-3 – 18. März
- Folge 4 – 25. März
- Folge 5 – 1. April
- Folge 6 – 8. April
- Episode 7 – 15. April
- Folge 8 – 22. April
Was diese Staffel erkunden wird, kann man erwarten, dass Mark Grayson erneut auf Omni-Man trifft, während sein Vater versucht, Wiedergutmachung zu leisten und sich auf eine große Schlacht gegen Anführer Thragg und seine Viltrumiten-Armee vorzubereiten. Ja, es wird eine explosive Saison.
Freust du dich auf das nächste Kapitel von Invincible ?