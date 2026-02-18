Hier ist, wann jede Folge von Invincible: Staffel 4 Premiere feiert

HQ

Es ist fast Zeit, dass Invincible zu Prime Video zurückkehrt, denn die mit Spannung erwartete vierte Staffel der animierten Serie startet bereits am 18. März. In diesem Zusammenhang hat der Streaming-Riese nun die genauen Premierentermine für jede Folge der achtteiligen Staffel bestätigt, wobei die festen Informationen unten verfügbar sind.

Invincible: Premierendaten der 4. Staffel:



Episoden 1-3 – 18. März



Folge 4 – 25. März



Folge 5 – 1. April



Folge 6 – 8. April



Episode 7 – 15. April



Folge 8 – 22. April



Was diese Staffel erkunden wird, kann man erwarten, dass Mark Grayson erneut auf Omni-Man trifft, während sein Vater versucht, Wiedergutmachung zu leisten und sich auf eine große Schlacht gegen Anführer Thragg und seine Viltrumiten-Armee vorzubereiten. Ja, es wird eine explosive Saison.

Freust du dich auf das nächste Kapitel von Invincible ?