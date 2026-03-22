Hier ist, wann alle 10 Episoden von Star Wars: Maul - Shadow Lord auf Disney + Premiere feiern

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Es ist fast Zeit, dass die nächste animierte Star Wars-Serie erscheint, denn Star Wars: Maul - Shadow Lord startet ab dem 6. April auf Disney+. Mit diesem Premiere im Hinterkopf fragen Sie sich vielleicht, wie der Veröffentlichungsplan für Episoden für die Serie ist, und falls das der Fall ist, kennen wir diese Informationen jetzt.

Die Premiere von Maul – Shadow Lord ist für den 6. April angesetzt, in der die ersten beiden Kapitel der zehnteiligen Geschichte erscheinen. Danach können wir mit zwei Kapiteln pro Woche rechnen, bis die letzten beiden Episoden im Takt mit dem Star Wars Day am 4. Mai erscheinen. Hier sind die vollständigen Veröffentlichungspläne der Episode und der Name jeder Episode.



6. April – Kapitel 1: Die dunkle Rache



6. April – Kapitel 2: Finstere Pläne



13. April – Kapitel 3: Flüstern im Unbekannten



13. April: Kapitel 4: Stolz und Rache



20. April: Kapitel 5: Inquisition



20. April: Kapitel 6: Nacht der Gejagten



27. April: Kapitel 7: Ruf ins Vergessen



27. April: Kapitel 8: Die schleichende Angst



4. Mai: Kapitel 9: Fremde Verbündete



4. Mai: Kapitel 10: Finale



Freust du dich auf Maul: Shadow Lord? Einen Trailer zur Serie finden Sie unten.