Hier ist unser Vorschauvideo zu Man of Medan

Letzte Woche waren unsere Kollegen im schönen Hamburg, um Bandai Namco auf einem Boot zu besuchen. Der Publisher hat Supermassives neues Horrorspiel Man of Medan demonstriert, den ersten Ableger ihrer anstehenden Horrorserie. Ingo und Sam waren am Start, um sich das Spiel jeweils anzusehen und mit den Entwicklern zu quatschen. Unsere geschriebenen Eindrücke findet ihr hinter diesem Link, unten im Vorschauvideo erzählt euch Sam, wie er das Spiel fand. Übrigens konnten wir auch den neuen Mehrspielermodus ausprobieren, falls euch das interessiert, schaut einfach in diesem Beitrag vorbei. Freut ihr euch auf Man of Medan?

