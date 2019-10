Hier ist unser Video-Review zu Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Yooka-Laylee erschien 2017 und galt immer als spiritueller Nachfolger von Banjo-Kazooie. Der Nachfolger Yooka-Laylee and the Impossible Lair führt die beiden Charaktere zurück in die bunte Welt der klassischen 2D-Plattformer, die allerhand Abenteuer erleben. Das Game erscheint am kommenden Dienstag und wir haben bereits viele Stunden mit dieser Reise verbracht (und uns ein paar Gedanken gemacht). Wer noch vor dem offiziellen Verkaufsstart ein paar Eindrücke möchte, wirft am besten einen Blick in unsere neue Video-Kritik.

