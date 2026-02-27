Hier ist unser erster Blick auf Kratos und Atreus in Amazons God of War Serie

HQ

Amazon hat noch nicht alle Hauptdarsteller seiner kommenden God of War -Serie bekannt gegeben, daher erwartete ich, herauszufinden, wer Freya spielt, nachdem ich Anfang dieser Woche erfahren hatte, dass Ed Skrein Baldur spielen wird. Wir haben etwas ganz anderes.

Der offizielle X-Account der Serie hat enthüllt, wie Ryan Hurst und Callum Vinson wie Kratos und Atreus in der God of War -Serie aussehen werden, wenn Vater und Sohn zu Beginn der Geschichte Hirsche jagen.

Ihre Kostüme sehen definitiv so aus wie die beiden aus dem Spiel von 2018, aber ich hatte beim ersten Mal echte Cosplayer-Vibes. Und du?