Hier ist Microsofts Vergleich der technischen Daten für Xbox Series X und Series S

Es war an der Zeit, die interessierten Kunden über die letzten Details der Next-Gen-Systeme zu informieren und genau das hat Microsoft seit gestern getan. Nachdem wir das offizielle Verkaufsdatum und den Preis der Xbox Series S erfahren haben, folgte heute Nachmittag die Bestätigung, dass auch die leistungsstärkere Konsolenversion - die Xbox Series X - am 10. November zum Preis von 500 Euro verkauft wird. Der Vorverkauf beginnt in weniger als zwei Wochen, das Unternehmen bereitet außerdem spezielle Finanzierungsmöglichkeiten vor.

Wer die Gaming-News-Seiten dieser Welt nicht rauf und runter scannt, der wird sich sicher fragen, wie der preisliche Unterschied von 200 Euro zwischen den beiden Series-Modellen zustande kommt. Die Series S soll darauf abzielen Xbox-Spiele der Zukunft in 1440p-Auflösung mit bis zu 120 Bildern in der Sekunde abzuspielen, während die Series X das Gleiche in 4K-Qualität packen soll. Die inneren, technischen Werte der neuen Microsoft-Konsolen haben wir heute ebenfalls gesehen, hier sind sie:

Xbox Series X vs. Xbox Series S: Die offiziellen Tech-Specs