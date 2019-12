Hier ist Microsofts neuer Controller für die Xbox Series X

Microsoft zeigte ihre nächste Xbox bei den Game Awards und nennt das Gerät neuerdings Xbox Series X. Wie bei fast allen neuen Konsolen wird auch diese Plattform mit einem überarbeiteten Controller ausgeliefert werden. Auf dem ersten Blick sieht der Xbox-Wireless-Controller dem bestehenden Xbox-One-Controller sehr ähnlich, es gibt jedoch einige Unterschiede. Sowohl die Größe als auch die Form sollen beispielsweise geändert worden sein, um laut Microsoft "eine noch größere Bandbreite von Menschen anzusprechen". Außerdem bietet dieses Gerät ein komplett überarbeitetes D-Pad, das vom Xbox-Elite-Series-2-Wireless-Controller übernommen wurde.

Ebenfalls neu ist ein Share-Button, wie wir ihn auf dem Dualshock 4 der Playstation 4 vorfinden. Damit wird das Aufnehmen und Teilen von Screenshots und kurzen Spieleclips vereinfacht, denn das ist auf der Xbox One bislang noch eine sehr umständliche Angelegenheit. Dieser neue Controller wird jeder Xbox Series X beiliegen und kann natürlich auch am PC verwendet werden. Offenbar ist das Teil sogar mit der Xbox One kompatibel, was ein netter Zusatz ist.