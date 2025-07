Hier ist eine praktische Robocop: Rogue City - Unfinished Business Übersicht

HQ

Robocop: Rogue City bot die bisher beste digitale Interpretation der wunderbaren Zukunft der Strafverfolgung und nahm uns mit auf eine Science-Fiction-Reise, die durch die Augen der 80er Jahre gesehen wurde. Alles war so, wie wir es aus den ersten beiden Filmen in Erinnerung hatten, komplett mit Peter Weller in der Rolle des Robocop, gut gemachtem Gameplay und überraschend ausgefallener Grafik.

Tatsächlich begannen Teyon und Nacon mit der Arbeit an einer Erweiterung, die immer größer wurde und sie schließlich dazu brachte, sie als separates Spiel unter dem Namen Robocop: Rogue City - Unfinished Business zu veröffentlichen. Und in einem neuen Trailer können wir uns diese unerledigte Aufgabe ein wenig genauer ansehen.

Am 17. Juli ist es Premierenzeit für PC, PlayStation und Xbox - und glaubt uns, wenn wir sagen, dass die Liebe der Entwickler zu dem Charakter Robocop wirklich durchscheint. Dies scheint ein weiterer Liebesbrief an die Fans zu sein und wir werden natürlich eine Rezension abgeben.