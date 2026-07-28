"Hier ist eine natürlichere, fließende Version..." Kanadischer Politiker liest während einer Rede einen KI-Prompt und bekommt online Kritik

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Bill Oliver, ein Politiker der Progressiv-Konservativen aus New Brunswick, Kanada, ist viral gegangen, nachdem er während einer Rede im Parlament einen KI-Prompt laut vorgelesen hat. Er schien nicht nur einen KI-generierten Text zu lesen, sondern auch die traditionelle Einleitungszeile des Chatbots über seinen polierten Ton: "Hier ist eine natürlichere, fließende Version... "

Die Gegenreaktion, die auf YouTube, X oder Instagram enorm war, dreht sich weniger um den Einsatz von KI selbst als um Vorbereitung, Überprüfung und Verantwortlichkeit. Online-Kritiker argumentierten, das eigentliche Problem sei, dass Oliver offenbar seine eigene Rede nicht überarbeitet habe, bevor er sie in der Versammlung hielt.

Der Vorfall ist zu einem einfachen Symbol für faulen Einsatz von KI in der Politik geworden, wobei der Clip Kritik nährt, dass einige Politiker öffentliche Äußerungen an KI oder Mitarbeiter auslagern, ohne das Ergebnis richtig zu überprüfen, was Fragen zu Vertrauen, Ernsthaftigkeit und öffentlicher Vertretung aufwirft.

Hier können Sie den viralen Clip ansehen: