Hier ist ein weiterer Blick auf Guillermo Del Toros Version von Pinocchio

HQ

Pinocchio war in diesem Jahr der letzte Schrei. Zurück auf der Gamescom sahen wir das Action-RPG Lies of P, das dem Charakter einen einzigartigen Dreh gab, und dann veröffentlichte Disney im September eine originalgetreue Live-Action-Version seines animierten Klassikers. Aber das ist nicht alles, was wir dieses Jahr bekommen werden, da Guillermo Del Toro die Geschichte auch für Netflix adaptiert, und mit diesem Film, der nächsten Monat kommt, ist ein weiterer Trailer eingetroffen.

Hier bekommen wir einen weiteren Blick auf die markante Stop-Motion-Animation, neben einer Reihe der verschiedenen Charaktere, auf die die ikonische Märchenfigur stoßen wird.

Wann Sie sich darauf freuen können, Pinocchio zu sehen, wird der Film im November in ausgewählten Kinos debütieren, bevor er am 9. Dezember auf Netflix veröffentlicht wird.