Hier ist ein Vorgeschmack auf die brandneue Tekken 8 Kämpferin Miary Zo

In knapp weniger als einer Woche hat jeder mit einem Season Character Pass die Möglichkeit, mit dem nächsten DLC-Charakter für Tekken 8 einen Vorsprung zu bekommen, bevor sie am 5. Dezember für alle verfügbar ist. Diesmal ist es die in Madagaskar geborene Miary Zo, die von Bandai Namco wie folgt beschrieben wird:

"Miary Zo ist unter den Menschen in ihrem Dorf liebevoll als die wiedergeborene Kämpferin bekannt, eine Anspielung auf den Silbern Kampfgott aus der madagaskarischen Legende. So prophezeite die berühmte Wahrsagerin (ein Mpanandro), Miary Zos Großmutter. Und tatsächlich besaß Miary Zo bei ihrer Geburt Augen in der Farbe leuchtender Kohlen sowie eine tiefe Faszination für die Natur und die Tierwelt, die sie bewohnt. Ihre vielen Tage, in denen sie Tiere beobachtete und ihre Bewegungen nachahmte, führten zu einem unvermeidlichen Interesse an Kampfkünsten."

Sie bringt immer zwei Ringschwanzlemuren zu Kämpfen mit, und in einem neuen Beitrag auf X können wir sie genauer betrachten und erfahren, dass "MAKI auf Malagassisch 'Ringschwanzlemur' bedeutet." Wenn du also das Kleidungsstück findest, das sie trägt, weißt du jetzt, was darauf steht.