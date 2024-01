Hier ist ein genauerer Blick auf die Charakterdesigns von X-Men '97

HQ

Die animierte TV-Serie X-Men: The Animated Series war zwischen 1992 und 1997 sehr beliebt und dann stahlen die Live-Action-Filme das Rampenlicht, als die Zeichentrickserie endete. Bald ist es für uns an der Zeit, unsere geliebten X-Men in animierter Form zu sehen, wenn die Marvel Studios die X-Men '97 TV-Serie veröffentlichen, die als Fortsetzung der 90er Jahre TV-Serie dienen wird. Nun wurden ein paar Bilder veröffentlicht, die die Charakterdesigns der verschiedenen Mutanten zeigen. Du kannst sie dir unten ansehen!