Hier ist ein erster Vorgeschmack auf Steven Soderburghs Horrorfilm Presence

Neon hat sich in letzter Zeit zu einer recht beliebten Produktionsfirma entwickelt, nach der brillanten Marketingkampagne und der Mega-Veröffentlichung von Longlegs. Es gibt zwar noch einige andere Projekte, die in den nächsten Monaten von Neon kommen, aber dasjenige, das den Start des Unternehmens ins neue Jahr anführen wird, ist das nächste Projekt von Ocean's Eleven 's, Erin Brokovich 's und Contagion 's Director, Steven Soderburgh.

Dieser Film, der als Presence bekannt ist, gilt als Horror-Thriller, aber darüber hinaus und in dem Wissen, dass er im Januar in die Kinos kommen wird und mit Julia Fox, Lucy Lui, Chris Sullivan und anderen in den Hauptrollen spielt, wurden keine weiteren offiziellen Informationen weitergegeben.

Was geteilt wurde, ist ein Teaser-Trailer, der die gleiche Art von Marketingschema widerzuspiegeln scheint, das Neon für Longlegs verwendet haben, wo sie nicht wirklich etwas Bedeutendes enthüllen, sondern nur andeuten, was kommen wird. Schauen Sie es sich unten an und machen Sie daraus, was Sie wollen!