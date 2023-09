Hier ist ein erster Blick auf Wes Andersons The Wonderful Story of Henry Sugar

Während Wes Anderson eher zu Kinostarts tendiert, wird der berühmte Regisseur seine Kurzgeschichte The Wonderful Story of Henry Sugar direkt auf Netflix veröffentlichen. Dieser Film wird das Leben von Henry Sugar aufzeichnen und dokumentieren, und wie zu erwarten, ist er sehr verrückt und voller Wes-Anderson-Charme.

Der Kurzfilm, der noch in diesem Monat, am 27. September 2023, auf dem Streamer landen soll, ist nun erschienen und gibt uns einen Einblick in die Besetzung von Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Big Kingsley, Dev Patel und Richard Ayoade in Aktion.

Freust du dich auf diesen eigenartigen Film?