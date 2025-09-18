Hier ist ein erster Blick auf Star Wars: Starfighter

HQ

Obwohl es in den letzten Jahren zahlreiche Fernsehserien unterschiedlicher Qualität im Star Wars-Universum gab, fehlten neue Filme gänzlich. Nichtsdestotrotz befinden sich derzeit einige in der Entwicklung, und nächstes Jahr können wir uns darauf freuen, dass The Mandalorian & Grogu im Mai Premiere feiert, gefolgt von Star Wars: Starfighter im Mai 2027.

Letzterer ist vollgepackt mit Prominenten, darunter Mia Goth, Aaron Pierre, Matt Smith und Amy Adams – und vor allem Ryan Gosling in der angeblich Hauptrolle. Bisher haben wir noch nichts davon gesehen, aber am Mittwochabend teilte Regisseur Shawn Levy ein Bild vom Set via Instagram. Er soll sich auf Sardinien (Italien) aufhalten und schreibt: "Irgendwo im Mittelmeer #Starfighter"

Was genau Goslings Figur auf See macht, wird sich zeigen, wenn der Film in die Kinos kommt, aber zumindest scheint es, dass die Star Wars-Ästhetik vorhanden ist, oder was denkst du?