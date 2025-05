Hier ist ein erster Blick auf Peacemaker: Staffel 2

HQ

Es wird ein großartiger Sommer für DC-Fans, die darauf gewartet haben, dass das neue Universum von Peter Safran und James Gunn ernsthaft in Gang kommt. Am 11. Juli feiert Superman Premiere und am 21. August wird Peacemaker: Staffel 2 veröffentlicht.

Bisher gibt es jedoch nur sehr wenige Informationen über Letzteres und das einzige, was wir gesehen haben, sind ein paar vage Bilder. Jetzt bekommen wir einen Sneak Peek über Bluesky, und Gunn schreibt, dass der erste Trailer veröffentlicht wird... morgen.

Wir werden es natürlich hier auf Gamereactor zeigen, aber bis dahin findet ihr unten den ersten Blick.