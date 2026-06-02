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Man of Tomorrow
Hier ist ein erster Blick auf Lex Luthor aus Man of Tomorrow
Diesmal wird Supermans Erzfeind gezwungen, sich mit seinem Erzfeind zusammenzutun, weil die Bedrohung durch Brainiac so groß ist.
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Während wir auf Supergirl warten, das Ende des Monats in die Kinos kommt, sind die Dreharbeiten zur Superman-Fortsetzung Man of Tomorrow bereits in vollem Gange. Neben Clark "Kal-El" Kent werden wir auch mit Lex Luthor wiedervereint, da die beiden gezwungen sind, sich gegen eine neue Bedrohung in Form des Aliens Brainiac zusammenzutun.
James Gunn hat uns nun einen ersten Blick auf Lex Luthor in der Fortsetzung gegeben. Wie er aussieht, können Sie auf dem Bild unten sehen, und Man of Tomorrow soll am 9. Juli nächsten Jahres in die Kinos kommen.