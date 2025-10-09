Hier ist ein erster Blick auf John Lithgow als Dumbledore

HQ

Es gab viel Geheimniskrämerei um HBO und ihre neue Adaption von Harry Potter, wobei der Fokus auf der Besetzung lag, zu der unter anderem Nick Frost, Janet McTeer und Paapa Essiedu gehören. Letzterer, der die Rolle des komplexen Snape übernehmen wird, ist einer der meistdiskutierten. Aber auch John Lithgow in der Rolle des Dumbledore ist in die Kritik geraten, und die Fans fragen sich, warum ein Amerikaner für eine eindeutig britische Rolle ausgewählt wurde.

Vielleicht werden sich einige der Bedenken in Bezug auf Lithgow als Dumbledore beruhigen, jetzt, da wir tatsächlich einen ersten Blick auf den Schauspieler werfen - mit dem ikonischen langen, weißen Bart, der halbmondförmigen Brille und einer blauen Zaubererrobe. Wenn man ein wenig heranzoomt, gibt es einige zusätzliche Details zu entdecken, wobei mindestens zwei Ringe an der rechten Hand des Schauspielers zu sehen sind. Nun - die erste Vermutung könnte sein, dass es sich um den berüchtigten Ring von Marvolo Gaunt handelt, aber nein. Höchstwahrscheinlich handelt es sich nur um gewöhnlichen Schmuck - wenn auch im ausgefallenen viktorianischen Stil.

Neben Dumbledore wurden uns bereits Aufnahmen von Nick Frost im kompletten Hagrid-Kostüm gezeigt, sowie von McLaughlin als Potter selbst. Und im Laufe der Dreharbeiten werden wir höchstwahrscheinlich weitere Fotos von der Produktion bekommen, mit den Schauspielern und vielleicht sogar, Daumen drücken, irgendwann im nächsten Jahr einen Teaser in Vorbereitung auf die große Premiere im Jahr 2027.

Was denkst du über Dumbledores neuen Look?