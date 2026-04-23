Hier ist ein erster Blick auf Ingrid aus Street Fighter 6

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Die Figur mit dem skandinavisch klingenden Namen Ingrid ist eine der ungewöhnlichsten Kreationen von Capcom. Ursprünglich sollte sie 2003 bei Capcom Fighting All-Stars debütieren, aber wie Sie sich vielleicht erinnern, wurde dieses Projekt abgesagt. Aber Capcom mochte sie, sodass sie in anderen Projekten wiederverwendet wurde, das bekannteste davon war Capcom Fighting Evolution.

Jetzt jedoch ist es Zeit für ihr erstes richtiges Street Fighter-Debüt, mit einem Look und Design, das von Grund auf für Street Fighter 6 geschaffen wurde. Ingrid ist kein menschlicher Charakter, was sie durch ihre flüssigeren Bewegungsmuster und einzigartigen Fähigkeiten besonders hervorhebt, was sie wahrscheinlich sehr beliebt machen wird.

Am 28. Mai wird sie in Street Fighter 6 als letzte Kämpferin im Year 3 Character Pass auftreten, und der erste Trailer mit ihr wurde vor einer Stunde veröffentlicht. Den Kommentaren nach zu urteilen, mögen die Leute sie wirklich, auch wenn manche darauf hinweisen, dass sie nicht gerade in den Rest des Rosters passt, sondern eher so wirkt, als gehöre sie zu Guilty Gear oder Granblue Fantasy Versus Rising. Der Konsens scheint auch zu sein, dass sie sich wie eine sehr mächtige Figur anfühlt.

Angesichts ihrer Fähigkeit, Portale zu beschwören, glauben viele, dass Ingrid die Figur sein wird, die es der Final Fantasy VII-Figur Tifa ermöglicht, als Gast in Street Fighter 6 aufzutauchen, etwas, das kürzlich von einer relativ zuverlässigen Quelle gemunkelt wurde.

Sehen Sie sich unten den ersten Ingrid-Trailer an.