Hier ist ein erster Blick auf die neue Herr der Fliegen-Adaption der BBC

Die BBC hat die ersten Bilder ihrer kommenden Serie "Herr der Fliegen" veröffentlicht, die die erste TV-Adaption von William Goldings ikonischem Roman darstellt.

Das vierteilige Drama wurde von Adolescence-Autor und -Produzent Jack Thorne kreiert und erzählt die Geschichte von Schuljungen, die nach einem Flugzeugabsturz auf einer abgelegenen Insel gestrandet sind.

Die Serie wurde vor Ort in Malaysia gedreht und zeigt eine junge Besetzung, die Ralph, Piggy, Simon und Jack verkörpern, von denen viele ihr professionelles Schauspieldebüt geben.

Die Adaption, die Goldings Setting der 1950er Jahre treu bleibt, erforscht mit Unterstützung der Familie des Autors den Zusammenbruch der Unschuld und die dunkleren Seiten der menschlichen Natur.

Die Serie wird voraussichtlich im nächsten Jahr Premiere feiern, und jetzt können Sie auf den Fotos unten einen ersten Blick auf die neue Lord of the Flies-Adaption der BBC werfen. Was denkst du über sie?

Schweinchen (David McKenna) // BBC

Ensemble Biguns und Littluns (Nebendarsteller) mit Jack (Lox Pratt) in der Mitte und Maurice (Cornelius Brandreth) // BBC

V.l.n.r.: Piggy (David McKenna, Ralph (Winston Sawyers), Nebendarsteller, Simon (Isaac Talbut) // BBC

Simon (Ike Talbut) und Jack (Lox Pratt) // BBC

Jack (Lox Pratt) // BBC