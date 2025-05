Hier ist ein erster Blick auf das Spiel Snake Eyes

Wenn du in den 80er Jahren ein kleines Kind warst, erinnerst du dich wahrscheinlich daran, wie unglaublich cool die beiden G.I. Joe Ninjas Stormshadow und Snake Eyes waren. Sie sind über die Jahrzehnte hinweg beliebt geblieben und es gibt jede Menge Comics, Sammlerstücke, Fortnite-Gastauftritte und vieles mehr - und bald wird es ein Spiel geben.

Wir haben bereits berichtet, dass Atomic Arcade (bestehend aus Branchenveteranen mehrerer Top-Studios) an einem Snake Eyes-Titel arbeitet, und vor zwei Jahren wurde bekannt, dass sie sich in der sogenannten Vorproduktionsphase befinden. Doch nun scheint es, als hätte das Studio das hinter sich gelassen und in einem Instagram-Post bekommen wir nun einen ersten Sneak Peek auf das Spiel. Obwohl es absolut kein Gameplay gibt, ist es ein genauerer Blick auf ein super detailliertes Snake Eyes, das laut Atomic Arcade "in der Engine gerendert" wird.

Weitere Informationen sind nicht verfügbar, aber das Blut auf seinem Schwert deutet darauf hin, dass dieser Titel für Kinder verboten wird. Frühere Stellenausschreibungen deuteten auch darauf hin, dass das Ninja-Abenteuer eine offene Spielwelt haben könnte. Wann wir mehr sehen werden, bleibt abzuwarten, aber die Tatsache, dass die Entwickler anfangen, solche Dinge zu teilen, deutet darauf hin, dass es an der Zeit sein könnte, zu sehen, woran sie gearbeitet haben. Vielleicht sogar während des Summer Game Fest nächsten Monat...?