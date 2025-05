Hier ist ein Blick hinter die Kulissen der letzten Staffel von Andor

HQ

Die zweite Staffel von Andor macht derzeit eine ganze Welt von hungernden Star Wars-Fans mit einer buchstäblich atemberaubenden Menge an hochwertiger, hochoktaniger Action sehr glücklich. Jetzt hat Disney ein Video veröffentlicht, das sie "The World of Andor" nennen und das uns einen Blick hinter die Kulissen der Serie ermöglicht, um die Darsteller zu treffen und einige der Dreharbeiten zu sehen.

Wenn dir Andor gefällt und du mehr über die akribische Arbeit erfahren möchtest, die in diese Star Wars-Saga geflossen ist, wie wir sie seit Rogue One (der auch der Höhepunkt von Andors Geschichte ist) gesehen haben, findest du das Video unten - und Andor auf Disney+.