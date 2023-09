Hier ist ein Blick auf die Ride 5 Post-Launch-Roadmap

Vor ein paar Wochen haben wir die Veröffentlichung von Ride 5 gesehen, Milestones neuem Teil der Motorradsimulation, der jetzt für PC, Xbox Series und PS5 verfügbar ist, aber jetzt haben wir auch einen Einblick in die Zukunftspläne des Studios für das Spiel und wie es in den kommenden Monaten aktualisiert wird.

Sie haben es ziemlich gut durchdacht, nach der Roadmap zu urteilen, die sie in einem Bild geteilt haben, das Sie unten sehen können. Ride 5 wird Monat für Monat, mindestens bis zum nächsten März, neue Inhalte einführen, darunter neue Strecken, saisonale Events und neue Motorräder, einige davon als kostenlose Inhalte.

Was die kostenpflichtigen Inhalte betrifft, so bietet die Ride 5 Season Pass Zugriff auf 33 zusätzliche Fahrräder, 6 weitere Strecken und einen Credit-Multiplikator, der den Inhalt des ersten Tages ergänzt und insgesamt über 270 echte Motorräder und 40 Strecken bietet, von denen einige fiktiv sind. Schau es dir unten an.