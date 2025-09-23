Hier ist die Zusammenfassung des Drohnenchaos der letzten Nacht in Skandinavien

HQ

Letzte Nacht erhielten wir die Nachricht, dass der Flughafen Kopenhagen geschlossen wurde, nachdem "große Drohnen in der Gegend geflogen sind" (hier). Etwas später erhielten wir auch die Nachricht, dass der Flughafen Oslo den Flugbetrieb aussetzte, nachdem Drohnenaktivitäten festgestellt wurden (hier). Zu diesem Zeitpunkt kannten wir das volle Ausmaß der Situation nicht. Jetzt wissen wir jedoch, dass das plötzliche Auftauchen großer Drohnen in der Nähe beider Flughäfen die Behörden dazu zwang, den Betrieb für mehrere Stunden einzustellen, so dass die Passagiere festsaßen und die Fluggesellschaften sich bemühten, den Verkehr umzuleiten. Kopenhagen, als wichtigstes Drehkreuz der Region, war mit 51 umgeleiteten Flügen und 109 gestrichenen Flügen am stärksten betroffen. In der Zwischenzeit kam es auch in Oslo zu erheblichen Störungen, bevor der normale Betrieb wieder aufgenommen wurde, wobei 11 Flüge umgeleitet und 19 Flüge gestrichen wurden. Nun laufen in Dänemark und Norwegen Ermittlungen, um festzustellen, ob die Vorfälle miteinander in Verbindung stehen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!