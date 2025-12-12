Hier ist die Weltpremiere von Bradley the Badger

Eines der Spiele, die während der laufenden The Game Awards vorgestellt wurden, war Bradley the Badger. Es wird von Day 4 entwickelt, einem Studio, das von Christian Cantamessa (einem der Hauptschöpfer von Red Dead Redemption) und Davide Soliani (dem Mann hinter Mario + Rabbids) gegründet wurde.

Hinter dem Titel finden wir ein abgehalftertes Plattformsymbol in einer Spielwelt, die er kaum noch versteht. Das führt zu einem Abenteuer, das daran erinnert, was passieren würde, wenn man eine Menge klassischer Spiele in einen Blender wirft. Genres und Stile sind gemischt, und wenn du schon lange spielst, wirst du leicht erkennen, was parodiert und gefeiert wird.

Bradley the Badger wurde bisher nur für den PC angekündigt, wird aber hoffentlich auch für Konsolen erscheinen. Es fühlt sich so an, als könnte dieser Film ein echter Gamer-Favorit werden, und unten könnt ihr euch den ersten Trailer ansehen.