Hier ist die Roadmap für Season 1 Reloaded von Call of Duty: Black Ops 6

Als klar wurde, dass die erste neue Zombies -Karte am 5. Dezember in Call of Duty: Black Ops 6 erscheinen würde, wurde auch immer deutlicher, dass dies mit dem Start der zweiten Saisonhälfte übereinstimmen würde, die als Season 1 Reloaded bekannt ist. Dies wurde nun bestätigt, da Activision und Treyarch die Pläne für den nächsten Haufen von Inhalten vorgestellt haben.

Die große Hauptneuerung ist die Karte Citadelle des Morts Zombies, die den Vorteil Vulture Aid zurückbringt, die Munitionsmod Light Mend und das Feld-Upgrade Tesla Storm einführt, einen neuen Hauptgegnertyp namens Doppelghast und auch eine Sammlung neuer Wonder Weapons enthält, wobei es sich um vier elementar abgestimmte Bastard Swords handelt.

Für Multiplayer ist die Karte Racket die große Ergänzung, aber sie wird durch die Rückkehr von Hacienda und die Einführung von Nuketown Holiday berücksichtigt. Für Warzone kommt Ranked BR Play, ebenso wie der Vorteil Reflexes. Zu den Waffen, die für alle Modi hinzugefügt werden, gehören dazu die AMR MOD 4, die Maelstrom, die Cleaver, die Kompakt 92 3-Schuss-Burst-Mod und die XM4 3-Schuss-Burst-Mod.

Da es die Weihnachtszeit ist, kehrt auch Codmas zurück und bringt neue Kartenvarianten und Spielmodi sowie Pakete zum Kaufen und Events zum Erleben.

Zu guter Letzt wurde die Zusammenarbeit mit Squid Game etwas ausführlicher erklärt, und zwar als "Zeitlich begrenzte Modi im Mehrspielermodus, Zombies und Call of Duty: Warzone während der Saison. Bringen Sie Ihre Zahlen auf die Höhe und kommen Sie vorbei."

Werden Sie sich Season 1 Reloaded ansehen?