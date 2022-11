Hier ist die Roadmap für die erste Call of Duty: Modern Warfare II-Saison

HQ

Wir wussten schon seit einiger Zeit, dass die erste Staffel von Call of Duty: Modern Warfare II am selben Tag beginnen sollte, an dem Call of Duty: Warzone 2.0 debütierte, aber was diese Staffel bringen würde, blieb ein Rätsel. Da wir jedoch weniger als eine Woche von der Ankunft am 16. November entfernt sind, haben Activision und Infinity Ward die Roadmap für die Saison veröffentlicht.

Während das Haupthighlight die neuen Warzone 2.0-Ergänzungen sind (die bereits angekündigt wurden), bringt die Saison auch neue Karten (Shoothouse und dann Shipment in der Saison) in den Multiplayer, sowie neue Waffen, Operatoren (einschließlich Messi, Pogba und Neymar Jr.), Spielmodi wie den Raid und mehr.

Um zu sehen, was hinzugefügt wird, wenn Saison 1 beginnt, könnt ihr euch die Roadmap unten ansehen.