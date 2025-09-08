Hier ist die interaktive Karte von Hollow Knight: Silksong mit allem, was man finden und wissen muss, um das Spiel zu beenden

HQ

Letzten Donnerstag, den 4. September Hollow Knight: Silksong, wurde eines der am meisten erwarteten Spiele der letzten Jahre sowohl für PC als auch für Konsolen veröffentlicht. Und natürlich sind für ein so erwartetes Spiel die Millionen von Fans des ursprünglichen Metroidvania in Massen in Pharloom eingedrungen und erkunden und genießen die Arbeit von Team Cherry, die wir hier bei Gamereactor für hervorragend befunden haben.

Aber es gibt engagierte Leute da draußen, die auch Spielern helfen wollen, die in Bezug auf 100 % in Silksong im Rückstand sind, und in einem Spiel wie diesem, das den Quests folgt, kann es überwältigend sein, alle Geheimnisse und den Standort aller Kräfte, Materialien und Werkzeuge zu finden. Aber nicht mehr so sehr.

Die Website Mapgenie hat die vollständige interaktive Karte von Hollow Knight: Silksong veröffentlicht, und darauf findet ihr den Ort von allem, was oben erwähnt wurde, sowie die verschiedenen NPC-Begegnungen und nummerierten Questreihen sowie alle Geheimnisse des Spiels. Außerdem hilft es, sich nicht zu verlaufen, bevor man Shakra und ihre Gebietskarten gefunden hat. Wir empfehlen daher, diesen Tab immer geöffnet zu lassen, während man ein Gebiet der Karte abklappert, um sicherzustellen, dass man nichts übersieht. Ihr könnt auf die Karte unten klicken und mit ihr interagieren.

Und wenn ihr noch ein paar zusätzliche Tipps haben möchtet, dann verpasst nicht unseren Leitfaden für die ersten Schritte zum Fortschritt in Hollow Knight: Silksong. Und wir werden bald mehr posten...