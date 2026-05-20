Hier ist die Eröffnungsszene für Yoshi and the Mysterious Book

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Gestern war endlich der Tag, an dem wir unsere Gedanken zu Yoshi and the Mysterious Book teilen konnten, das morgen für die Switch 2 erscheinen soll. Wir haben diesem gemütlichen Abenteuer, das auf eine fast lächerlich charmante Weise gestaltet ist, eine ziemlich ordentliche Note gegeben.

Aber wenn Sie unsere Gedanken dazu gelesen haben und trotzdem mehr über das Abenteuer wissen möchten, insbesondere über die Prämisse der Geschichte, hat Nintendo nun die Eröffnungssequenz des Spiels veröffentlicht, damit Sie einen Eindruck davon bekommen können, wie alles beginnt. Schaut es euch unten an und lest hier unsere Rezension.